Meteo Matera: nuvole e pioggia in arrivo! Ecco le ultime previsioni

Cosa ci riserverà il meteo nei prossimi giorni su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Martedì 4 Maggio, avremo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 21°C, la minima di 5°C.

Mercoledì 5 Maggio avremo cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a graduali schiarite dal pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni.

La temperatura massima registrata dovrebbe essere di 22°C, la minima di 13°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani, Martedì 4 Maggio, e di dopodomani.

