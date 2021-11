Meteo Matera: nel fine settimana temperature in aumento fino a 20 gradi! Ecco le previsioni

Persiste un flusso di correnti umide sud-occidentali responsabili di una frequente nuvolosità foriera di piogge più frequenti su Basilicata, Molise e Puglia settentrionale.

Evoluzione che non subirà particolari variazioni fino a Sabato, mentre Domenica risulterà più soleggiata, eccezion fatta per il transito di qualche velatura.

Contesto comunque mite con temperature ovunque superiori alle medie stagionali.

Domenica venti di Scirocco in graduale rinforzo a partire dalle aree ioniche.

Quindi che tempo ci attende, nei prossimi giorni, su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 6 Settembre, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi.

In serata schiarite.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 18°C, la minima di 14°C.

Domenica 7 Settembre avremo nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata dovrebbe essere di 20°C, la minima di 14°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani Sabato 6 Settembre, e di dopodomani.

