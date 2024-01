Meteo: freddo a Matera ma fino a quando? Ecco le ultime previsioni

Per la Basilicata ancora qualche giorno di freddo.

Poi a partire da Mercoledì spazio al bel tempo con temperature in nuovo rialzo.

Quindi che tempo ci sarà nei prossimi giorni a Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Martedì 23 Gennaio, avremo nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 10°C, la minima di 4°C.

Mercoledì 24 Gennaio avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 4°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.