Pisticci: “sulla Basentana incidenti sempre in quei 12 km senza spartitraffico”! La richiesta urgente

“Mentre sono in corso operazioni di messa in sicurezza su tutta la SS 407-Basentana, rimane sempre sprovvisto di spartitraffico tra i due sensi di marcia il tratto ricadente nel Comune di Pisticci che purtroppo annovera una concentrazione di incidenti negli ultimi 2 anni, sempre in quei 12 km.

Nonostante i tanti impegni assunti da Anas nei vari incontri avvenuti tra Prefettura e Comune, i lavori sull’arteria statale sono stati avviati senza alcuna certezza della realizzazione di complanari e/o sovrappassi.

Il ‘COMITATO SS407’ costituito da cittadini e cittadine pisticcesi dal 15.01.2024 ha avviato un presidio permanente.

Come Italia Viva – Renew Europe nella giornata di domani presenteremo una mozione urgente, per discutere e approvare un impegno forte nel prossimo Consiglio Regionale.

La Regione Basilicata, in data 25.01.2024, presenzierà a un incontro pubblico con Anas, Comune di Pisticci, Provincia di Matera, Comitato ss407 e altre sigle interessate dal tema in questione presso il Comune di Pisticci.

L’assessore Sileo porti al tavolo quanto rappresenteremo con la mozione.

Vi è necessità di terminare la posa in opera dello spartitraffico ma anche di tutta una serie di azioni e interventi urgenti di messa in sicurezza sulla tratta ricadente nel comune di Pisticci, non più procrastinabili”.

Lo dichiara il consigliere regionale Luca Braia, capogruppo Italia Viva – Renew Europe.