Meteo: ancora caldo torrido su Matera nei prossimi giorni? Ecco le previsioni aggiornate

Il rinforzo dell’anticiclone sul Mediterraneo centrale garantirà tempo stabile e ampiamente soleggiato nei prossimi giorni con cielo sereno o poco nuvoloso dal transito di sterili velature e da cospicue concentrazioni di polveri desertiche in sospensione e massime fino a 40-41°C in pianura.

Quindi che tempo ci attende nei prossimi giorni su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Giovedì 20 Giugno, avremo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 37°C, la minima di 24°C.

Venerdì 21 Giugno avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 40°C, la minima di 26°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.