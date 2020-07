Metaponto e Bernalda, con lo splendido Tempio di Hera, tra le perle davvero sorprendenti da visitare per l’Estate 2020! L’iniziativa

Metaponto e Bernalda con lo splendido Tempio di Hera, già cattedra di Pitagora e luogo simbolo del nostro territorio, tra le località scelte dall’UNSIC (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) per “R-estate in Italia”.

L’iniziativa, partita dal 21 Giugno, ha il fine di attenuare i problemi economici causati dal Covid-19 al settore turistico, raggiungendo il maggior numero di interlocutori possibile.

Come sostiene il presidente Domenico Mamone:

“Mai come quest’anno gli italiani hanno l’opportunità, spesso la necessità, di scoprire o riscoprire l’illimitato patrimonio artistico e naturale, sostenendo nel contempo un settore vitale non solo per la nostra economia, ma anche per la nostra vita sociale.

Da questa premessa nasce l’iniziativa che vuole contribuire fattivamente a preservare un comparto, quale quello turistico, che rappresenta il 13% del PIL e il 6% dell’occupazione nazionale.

L’UNSIC ha predisposto una directory nel proprio portale con la selezione di oltre 650 località italiane, ognuna con uno o più link di collegamento, 20 di base per ogni regione, più tutti i capoluoghi di provincia e le 55 località preservate dall’Unesco.

Questa offerta, che privilegia i siti promozionali locali, verrà diffusa gratuitamente attraverso buona parte dei tremila uffici locali e i relativi social, nonché delle strutture partner.

Abbiamo avuto conferma del patrimonio davvero sorprendente, multiforme e talvolta poco valorizzato del nostro Paese.

Per questo, oltre alle località più note, abbiamo individuato ‘perle’ davvero sorprendenti, garantendo analogo spazio a tutte le regioni, proprio per sostenere anche quelle meno incluse nei flussi turistici”.

