Matera, visita del commissario ZES Gallucci: consegna lavori di ampliamento in queste zone industriali

Oggi, il Commissario per le Zone Economiche Speciali (ZES) Floriana Gallucci ha preso parte a un incontro nelle zone industriali di Jesce e La Martella a Matera, in cui sono stati ufficialmente consegnati i lavori di ampliamento per un investimento totale di 30 milioni di euro.

Questa iniziativa, ha portato investimenti per 18 milioni di euro destinati a La Martella e 12 milioni a Jesce.

Entrambi rappresentano un passo significativo nel potenziamento delle infrastrutture industriali nella Regione Basilicata.

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, guidato da Giovanni Quinto, ha dimostrato il suo impegno in continuità con il suo predecessore Rocco Fuina, e la sua efficacia nel rispettare i tempi previsti per la consegna dei lavori, ovvero entro il 31 dicembre 2023.

Il Capogruppo in Consiglio Regionale della Lega – Rocco Fuina ha espresso gratitudine per la forte sinergia e la collaborazione instaurate tra i diversi enti coinvolti, sottolineando come questa cooperazione sia fondamentale per la realizzazione di grandi progetti a beneficio dello sviluppo regionale, anche all’interno della più ampia ZES SUD.

Si ringrazia la struttura del Consorzio per Sviluppo Industriale della Provincia di Matera e in particolare i Responsabili Unici dei Procedimenti (RUP) per Jesce, l’Ing. Antonio Castelluccio, e per La Martella, l’Ing. Giovanni Perrone, per il loro impegno e la competenza nell’assicurare il completamento e il successo di questa importante iniziativa.