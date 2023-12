Matera: Vigili del fuoco rendono omaggio alla “Madonnina di via Annunziatella”. Le foto

L’8 dicembre, i Vigili del Fuoco del Comando di Matera si adoperano con l’autoscala per collocare la collana di fiori “alla Madonnina di via Annunziatella”, così è conosciuta a Matera la statua della Madonna che si erge al crocevia fra via Annunziatella, l’inizio di via Nazionale e la diramazione di via Marconi.

Anche quest’anno, il rituale momento di devozione, dà l’inizio alle festività natalizie.

I fedeli accorsi hanno tributato il loro plauso a chi quotidianamente accompagna fianco a fianco la collettività anche nei momenti di grande gioia.

Ecco le foto.