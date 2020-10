Matera: uomo minaccia di buttarsi nel vuoto! Ambulanza e Polizia sul posto

Personale della squadra Volanti della Polizia di Matera in serata interveniva in via Madonna delle Virtù dove era stato segnalato un uomo con intenti suicidi.

Immediatamente giunti sul posto, gli agenti verificavano la fondatezza della segnalazione e individuavano un materano di 39 anni che aveva già scavalcato la recinzione in ferro posta lungo il muretto che affaccia sulla gravina, che minacciava di gettarsi nel sottostante strapiombo se qualcuno avesse provato ad avvicinarsi.

L’individuo, poi risultato affetto da problemi di natura psichiatrica, era in preda ad un forte stato di ansia ed agitazione, con lo sguardo perso nel vuoto.

Gli agenti, con particolare professionalità, attuavano un intervento di Squadra secondo i protocolli operativi che consentivano di attenuare ed infine annullare la situazione di pericolo.

Una volta tratto in salvo e fatto sedere sul marciapiede della strada, si faceva intervenire un’ambulanza per condurre la persona in ospedale per gli approfondimenti di natura sanitaria ai quali si sottoponeva spontaneamente, dopo che si era tranquillizzato e calmato grazie all’attività di interazione avuta con i poliziotti e al rapporto di fiducia venutosi a creare.

L’intervento, conclusosi con un epilogo positivo, ha permesso di trarre in salvo una vita e di riaffidarla alla propria famiglia.a

