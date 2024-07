Matera: uno straordinario riconoscimento dall’Unione astronomica internazionale per i fratelli Pino e Gianfranco Losignore! Complimenti

Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, è compiaciuto e fa i complimenti ai fratelli Pino e Gianfranco Losignore, quest’ultimo consigliere comunale di maggioranza, dopo aver appreso la notizia che un frammento dell’asteroide caduto sul loro balcone il 14 Febbraio 2023 porterà il loro nome.

Spiega il sindaco:

“Uno straordinario attestato di merito per la grande prova di civiltà data in occasione del ritrovamento, della segnalazione e della custodia dei preziosi frammenti.

Una condotta che ci inorgoglisce, tanto più perché Gianfranco è un consigliere comunale di maggioranza.

Stiamo lavorando per riportare a Matera qualche frammento dell’asteroide, per allestire un’esposizione a tema nel Museo nazionale”.

Quindi, dopo l’asteroide dedicato alla città di Matera in seguito al ritrovamento del meteorite da parte dei fratelli materani, un altro corpo celeste porterà il nome “Losignore”, divenuti astrofili dal giorno di San Valentino 2023, quando ritrovarono sul balcone della loro villetta in contrada “Paducci” i frammenti del “bolide di S. Valentino” denominato poi “Meteorite Matera” dal Meteoritical Society.

Questo importate riconoscimento conferito dallo Iau (Unione astronomica internazionale) in genere viene dedicato a personaggi che si sono distinti nel campo scientifico, come: Samantha Cristoforetti, Neil Armstrong e Bryan May; nella fattispecie astronomico, ma anche a personaggi noti nel campo artistico quali: Andrea Bocelli, Alberto Sordi, Luciano Pavarotti ecc.

Nella dedica del bollettino, scritto in lingua inglese, si legge testualmente: “I fratelli italiani Giuseppe (n. 1970) e Gianfranco (n. 1972) Losignore si sono prodigati nel raccogliere i frammenti del meteorite, caduto sulla loro proprietà alla periferia di Matera il 14 Febbraio 2023.

Il luogo della caduta è stato determinato grazie a i dati raccolti dalla rete di osservazione di bolidi Prisma”.