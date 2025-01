Matera, un’iniziativa per incentivare i ragazzi alla partecipazione politica. Ecco l’appuntamento

Un’occasione per comprendere meglio il significato del voto e il funzionamento delle istituzioni locali: Sabato 8 Febbraio alle ore 17:00, nella sede di Volt Matera in via Lucana 49, si terrà l’incontro “La prima volta”, dedicato esclusivamente ai ragazzi e alle ragazze tra i 18 e i 24 anni che si apprestano a votare per le elezioni comunali di Matera.

L’iniziativa, promossa da Volt Matera, intende fornire ai giovani elettori gli strumenti per una scelta consapevole, spiegando il ruolo del sindaco, della giunta e del consiglio comunale.

L’evento sarà anche un momento di confronto diretto, in cui verranno raccontate esperienze di giovani che si sono già candidati o che si sono impegnati attivamente nella politica locale.

Il format prevede un dialogo interattivo, con testimonianze di chi ha vissuto l’esperienza dell’impegno civico, per ispirare e coinvolgere i partecipanti.

Oltre all’aspetto informativo, l’incontro sarà un’opportunità per raccogliere idee, suggerimenti e temi di discussione da parte dei giovani, con l’obiettivo di migliorare la città di Matera attraverso una partecipazione attiva e consapevole.

L’incontro dell’8 Febbraio rappresenta un’opportunità per avvicinare i giovani alle istituzioni, far emergere nuove idee e stimolare un dibattito costruttivo sulla politica locale.

Durante l’evento, sarà anche possibile approfondire alcune delle principali iniziative di Volt Matera dedicate ai giovani, come l’impegno per l’istituzione di nuovi corsi di laurea (anche internazionali) nella città, il progetto “Matera dal vivo” a sostegno dei piccoli spettacoli e degli eventi locali, e il “Piano della notte”, pensato per creare un ambiente urbano che offra spazi di incontro, svago e divertimento per i più giovani.

Volt Matera invita tutti i ragazzi interessati a partecipare e a dare il proprio contributo per una città più inclusiva e partecipata.

Volt è un partito paneuropeo, progressista e riformista, presente in tutti i Paesi dell’Unione Europea, che promuove una politica basata su pragmatismo, sostenibilità e giustizia sociale.

Fondato con l’obiettivo di superare le divisioni nazionali e costruire un’Europa più unita e democratica, Volt crede fortemente nell’importanza della partecipazione giovanile alla vita politica e istituzionale.

Ecco la locandina dell’appuntamento.