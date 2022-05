Matera: “Una nuova identità per la Festa della Bruna”! Ecco tutte le novità per quest’anno presentate dall’associazione

“Una nuova identità per la Festa della Bruna di Matera: sempre fedele, nella sua essenza, alla tradizione ma con un’immagine al passo con i tempi”.

Ecco quanto annunciato dall’Associazione Maria SS. della Bruna:

“Venerdì 6 Maggio alle 10:30 nella sede dell’Associazione, in piazza San Francesco 3 a Matera, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione ufficiale del nuovo logo, del nuovo sito web e della campagna pubblicitaria per l’edizione 2022 della Festa della Bruna realizzati da appFORGOOD crazy, agenzia di comunicazione leader in Italia, con sede a Matera, Padova e Milano.

Il nuovo logo, già usato per le pubblicazioni sui social degli ultimi tre mesi, unisce visivamente la Festa e l’Associazione Maria SS. della Bruna.

Del sito web, completamente rinnovato nella grafica e nei contenuti testuali, saranno illustrati le funzioni e gli obiettivi di tutti i nuovi contenuti.

È stata infine ideata una campagna pubblicitaria che si sviluppa in cinque soggetti con lo scopo di rafforzare il sentimento che provano i materani nei confronti della Festa, sia ricordando come è il 2 luglio dopo due anni di stop imposto dalla pandemia sia comunicando le diverse anime della Festa anche a chi non l’ha mai vissuta, come ad esempio i turisti.

Interverranno:

il dott. Bruno Caiella

Presidente dell’Associazione e del Consiglio di Amministrazione

la dott.ssa Giorgia Rossetto

Copywriter e account manager di appFORGOOD crazy

don Francesco Di Marzio

Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e delegato arcivescovile

