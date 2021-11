Matera: una domenica mattina con il calcio per inaugurare il nuovo campo sportivo! Le foto

Oggi, alle ore 11:30, in occasione dell’incontro tra Matheola e Viggiano, valido per la Coppa Basilicata di Eccellenza Femminile, è stato inaugurato il nuovo campo di calcio di via della Tecnica (Zona Paip).

Alla inaugurazione hanno preso parte il sindaco, Domenico Bennardi, e l’assessore allo Sport, Giuseppe Sarli.

Queste le parole del primo cittadino:

“Una domenica mattina con il calcio per inaugurare il nuovo campo sportivo di via della Tecnica, alla Zona Paip.

Un impianto nuovo, con una bella area di gioco e spogliatoi con accesso direttamente nel campo.

Soddisfatto del lavoro svolto dagli uffici e dall’assessore Giuseppe Sarli, ma ancora di più per il clima di sportività e di entusiasmo che abbiamo vissuto stamattina insieme al vescovo, Giuseppe Caiazzo, e a decine di ragazze e ragazzi”.

