Matera, un nuovo evento in vista del 2 Luglio: otto giorni dedicati all’ascolto di storie eccellenti con protagoniste le donne! Ecco i dettagli

“Lavorano. Scrivono. Amministrano aziende. Insegnano. Sostengono cause e diritti civili. Creano. Vivono la propria indipendenza.

Con impegno, preparazione, tenacia e passione.

Sono le loro esperienze, le loro voci e i loro punti di vista che conosceremo.

Sono le loro narrazioni che ascolteremo.

Sono donne e sono le loro storie che incontreremo”.

Dal 24 giugno al 1° luglio, l’Associazione Maria SS. Della Bruna in collaborazione con Cloè presenta “Storia di donne”, otto giorni dedicati all’ascolto di storie eccellenti e al dialogo aperto con ospiti illustri e rappresentative ognuna nel suo campo, invitate a raccontare la propria esperienza.

L’iniziativa è anche un’occasione di confronto sui valori fondamentali e universali dell’uguaglianza e della parità di genere, temi molto sentiti e molto discussi e su cui vale la pena soffermarsi, visto il tanto ancora da fare.

“Storia di donne” si svolgerà nel piazzale antistante la Fabbrica del Carro trionfale “M. Pentasuglia”, in Via Marconi a Matera, sito contemporaneamente aperto al pubblico per permettere alle tante visitatrici e ai tanti visitatori di prendere visione del manufatto di cartapesta realizzato in occasione della Festa della Bruna 2023, creato proprio da un team tutto al femminile.

Aggiungono gli organizzatori:

“Presto, tutte le informazioni e il programma dettagliato di ogni giornata”.

