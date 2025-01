Matera, un incontro per parlare dei vincoli su queste aree. I dettagli

I Presidenti delle Associazioni dei Consumatori di Matera, Marina Festa dell’Adiconsum e Giuseppe Giannella della Federconsumatori Venerdì 31 Gennaio 2025 alle ore 10:15 incontreranno il sub Commissario prefettizio del Comune di Matera, Francesco Ricciardi, per affrontare l’annoso problema concernente l’eliminazione dei vincoli gravanti sui cooperatori delle aree PEEP di San Giacomo 2 e non solo che hanno costruito negli anni ’80.

Il problema dei vincoli riguarda migliaia di nuclei familiari proprietari da oltre 40 anni di alloggi costruiti nelle aree PEEP di Matera, in regime di diritto di proprietà e/o di superficie.

Attualmente l’Amministrazione Comunale, per dare a queste famiglie la possibilità di affrancarsi dei vincoli del prezzo e del canone massimo, per vendere o affittare l’alloggio, chiede un importo di oltre 25 mila euro.

Le precitate Associazioni dei Consumatori chiederanno al sub Commissario Prefettizio l’affrancazione dei vincoli esistenti sulle Cooperative edilizie e la revisione dei calcoli per le convenzioni in diritto di proprietà e per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà o in alternativa l’integrazione della formula per il calcolo per la rimozione dei vincoli di prezzo massimo di cessione nonché di canone massimo di locazione” che tenga conto dei seguenti elementi:

a) gli oneri di urbanizzazione versati all’epoca come da convenzione, con rivalutazione ISTAT;

b) la riduzione del 40% del corrispettivo da pagare, determinato ai sensi della Legge 448/1998 comma 48;