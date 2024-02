Matera tre le città Unesco più belle d’Italia! I dettagli

Matera tre le città Unesco più belle d’Italia.

Assisi, Matera, Modena, Verona e Palermo: queste e altre tra le più belle d’Italia secondo l’Unesco.

Lo si apprende da ilgiornale che sottolinea: “Matera è uno dei due capoluoghi di provincia della Basilicata.

È al tempo stesso una città veracemente antica ma senza dimenticare i comfort della modernità: molte abitazioni all’interno dei Sassi sono oggi infatti strutture ricettive lussuose e davvero affascinanti.

Ed è altrettanto affascinante come la città, cui era stata affibbiata, meno di un secolo fa, la nomea di luogo arretrato, sia riuscita a diventare uno dei luoghi più interessanti per il turismo culturale in Italia.

“Le grotte nei Sassi – scrive ancora l’Unesco – sono di diverse forme e dimensioni e col tempo divennero la base per la sopraelevazione delle prime abitazioni, integrandosi pienamente con l’ambiente anche grazie all’utilizzo, per gli elementi edificati, delle stesse rocce di scavo dei vani.

Il risultato è un insieme di abitazioni sui toni del grigio e del bianco che a malapena si distinguono dalle rocce nelle quali sono inserite”.