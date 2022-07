I Vigili del fuoco di Matera sono intervenuti nel pomeriggio in località Masseria Passarelli per il recupero di un toro di 4 anni caduto in gola della Gravina a 10 metri di profondità.

Il toro è stato sedato da personale del servizio veterinario, imbracato e portato in salvo con l’ausilio del personale del nucleo elicotteri di Bari che ha operato con il Drago 127.a

