Tutto pronto nel materano per ospitare la quarta tappa di “Basilicata, viaggio nelle eccellenze culturali e enogastronomiche”! Ecco i dettagli

Il Palazzo Marchesale di Pomarico (MT) ospita la quarta tappa di “Basilicata, viaggio nelle eccellenze culturali e enogastronomiche”.

La mostra evento itinerante “Basilicata, viaggio nelle eccellenze culturali e enogastronomiche”, realizzata dall’associazione Basilicata Today, inaugurata a Matera e successivamente a Montalbano Jonico (MT) e Brindisi Montagna, farà tappa nell’accogliente location del Palazzo Marchesale di Pomarico, Sabato 23 Luglio, dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00, in collaborazione con il comune di Pomarico.

L’evento promuove il territorio e le peculiarità della Basilicata in Italia e nel mondo.

Nella mostra potranno essere ammirati pannelli fotografici che promuovono itinerari turistici, culturali ed enogastronomici classici ed inediti di Basilicata, insieme ad opere dell’artigianato locale e regionale.

Nell’occasione saranno esposte eccellenze dell’agroalimentare del comune lucano, alcune delle quali possono fregiarsi del marchio De.C.O. (denominazione comunale d’origine).

Disponibile l’open space, gratuito per artisti, aziende e operatori del settore agroalimentare, associazioni culturali e turistiche del comune di Pomarico.

Ritorna l’evento Castelli di Basilicata e Wine con esposizione di pannelli fotografici degli incantevoli castelli lucani e specialità vitivinicole di Basilicata.

In collaborazione con i web magazine Itinerari e Agroalimentare d’Italia, Eccellenze Agroalimentari d’Italia e la guida www.girovagandoinitalia.com.

Le produzioni agroalimentari tipiche e biologiche di Pomarico sono state inserite nella nuova cartina Basilicata, Eccellenze Agroalimentari, in collaborazione con www.girovagandoinitalia.com, consultabile in versione cartacea e on line sul quotidiano www.oltrefreepress.com, nel prossimo mese di Agosto.

Nell’occasione saranno presentate le nuove guide ed un video promozionale sugli incantevoli Castelli di Basilicata, in collaborazione con la Fondazione della Cassa di Calabria e di Lucania.

Diretta e news delle fasi principale dell’evento sulla pagina facebook del web magazine Itinerari e Agroalimentare d’Italia e Eccellenze Agroalimentare d’Italia, a partire dalle 11.30 di Sabato 23 Luglio.

