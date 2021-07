A seguito della riapertura del parcheggio di via Vena, è in corso di pubblicazione l’ordinanza della Polizia Locale con la quale viene ripristinato il doppio senso di marcia nel tratto tra via Serrao e via delle Tamerici.

L’ordinanza avrà effetto dalla apposizione della segnaletica stradale.

Il provvedimento – che va incontro alle istanze degli abitanti della zona – consente di evitare gli ingorghi che si possono creare nelle ore di punta.

