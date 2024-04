Matera: tariffe incentivanti e contributi agli imprenditori per l’avvio di comunità energetiche rinnovabili. L’incontro per parlarne

Si terrà Martedì 16 Aprile 2024 con inizio alle ore 18.30 nella sala conferenze della Cna di Matera in Via degli Aragonesi n°26/a il workshop organizzato dall’Associazione di rappresentanza degli artigiani e micro e piccoli imprenditori della Provincia di Matera in collaborazione con l’Agenzia lucana per lo sviluppo e la cooperazione internazionale dal titolo “Comunità energetiche: pubblicate le regole operative per ottenere i benefici”.

L’obiettivo del seminario è illustrare il percorso per ottenere le tariffe incentivanti e i contributi in conto capitale previsti dal PNRR per l’avvio delle comunità energetiche rinnovabili come pure per l’autoproduzione di energie per le piccole imprese nell’ambito del DL PNRR. Verrà anche illustrato il Piano Transizione 5.0 nell’ambito del decreto Legge PNRR che rappresenta indubbiamente un successo di Cna per le piccole imprese.

In merito alle Comunità energetiche le regole operative sono state predisposte dal Gse e approvate dal MASE Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Al workshop prenderanno parte:

Matteo Buono Presidente Territoriale della CNA,

Leo Montemurro Presidente dell’Agenzia Lucana per lo Sviluppo e la Cooperazione internazionale,