Basilicata, investe una persona che purtroppo non ce la fa e si dà alla fuga: queste le ultime notizie

Nella serata di martedì scorso, ad Oppido Lucano, un 71enne del luogo, mentre passeggiava sul corso principale, è stato investito da una Volkswagen il cui conducente si è subito dato alla fuga senza prestare soccorso alla vittima.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri ed il 118 Basilicata.

Mentre il personale sanitario tentava in tutti i modi di salvare la vittima che, purtroppo, è deceduta dopo circa un’ora a causa delle lesioni riportate, i militari della Compagnia di Acerenza e delle dipendenti Stazioni di Oppido Lucano, Tolve e Cancellara, hanno avviato gli accertamenti finalizzati a risalire all’identità del conducente.

Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di identificare l’autista in un 21enne di Cancellara.

Sulla sua auto, ritrovata abbandonata in aperta campagna, ancora i segni dell’investimento, motivo per cui è stata sottoposta a sequestro per gli accertamenti del caso.

Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto e, come disposto dall’Autorità Giudiziaria potentina, sottoposto ai domiciliari presso la sua abitazione in attesa del rito direttissimo.

Nei suoi confronti vige la presunzione d’innocenza sino a sentenza definitiva di condanna.

Un risultato operativo brillante quello dei Carabinieri della Compagnia di Acerenza che, grazie alla capillare distribuzione sul territorio delle Stazioni dipendenti, in pochissimo tempo sono riusciti ad assicurare alla giustizia l’autore di questo purtroppo triste fatto di cronaca.