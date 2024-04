Matera: su questa strada “auto a grande velocità. Un bambino è scampato per un soffio alla tragedia”. Ecco che cosa è successo

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta indirizzata al Sindaco e al Prefetto da parte di un cittadino preoccupato per i pericoli stradali in via Pasquale Vena:

“Gentile Sindaco e Prefetto,

Mi rivolgo a voi con una preoccupazione che mi stringe il cuore e mi spinge a sollecitare il vostro intervento immediato per proteggere la vita dei nostri bambini.

Questa mattina, mentre scendevo lungo via Pasquale Vena, ho visto un bambino, con lo zainetto in spalla, probabilmente diretto alla scuola ‘Nicola Festa’ o al palazzetto di Lanera, che è stato quasi investito da un’auto che correva a grande velocità lungo la strada.

Il bambino è scampato per un soffio alla tragedia, ma il cuore mi si è fermato per un attimo al pensiero di cosa avrebbe potuto accadere.

Questo non è stato il primo episodio del genere.

È già la seconda volta che assisto a una situazione così pericolosa in prossimità della scuola ‘Nelson Mandela’.

È una situazione che non posso ignorare e che non possiamo permetterci di sottovalutare.

Come comunità, dobbiamo agire rapidamente per proteggere i nostri figli.

Non possiamo più aspettare che si verifichi una tragedia prima di prendere provvedimenti.

Vi prego di considerare questa mia segnalazione con la massima serietà e di intervenire con decisione per garantire la sicurezza stradale lungo via Pasquale Vena.

Chiedo con umiltà e speranza che siate sensibili a questa richiesta e che agiate prontamente per proteggere la vita dei nostri bambini.

La sicurezza dei cittadini, e dei bambini in particolar modo, dovrebbe essere la nostra massima priorità.

Vi ringrazio per l’attenzione e la sensibilità con cui affronterete questa questione.

Cordiali saluti”.