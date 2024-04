Scrive la Questura di Matera:

“Il piccolo Marco non ha ancora compiuto 11 mesi, ma in braccio allo zio Vincenzo, Vice Ispettore della Polizia di Stato, ha coordinato via radio tutte le volanti della Questura di Matera”.

Complimenti al piccolo, per lui un augurio speciale per una brillante futura carriera nel corpo della Polizia.