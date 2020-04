Matera: sospensione di fiere, mercati e parchi giochi in occasione delle feste patronali e rionali. Ecco l’ordinanza del Sindaco

Il Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri, ha emanato un’ordinanza con cui dispone la sospensione di fiere, mercati e parchi giochi in occasione delle feste patronali e rionali fino al 31 luglio 2020, data indicata come termine dello stato di emergenza dai provvedimenti del Governo nazionale.

L’ordinanza si è resa necessaria, in vista dell’approssimarsi di diverse feste patronali rionali, nonché della festa in onore di Maria SS della Bruna, per le quali, in questo periodo, si concedono le autorizzazioni allo svolgimento delle attività legate alla vendita di prodotti, alla somministrazione di bevande e alimenti e all’insediamento di attrazioni ludiche, ed ha lo scopo di evitare gli assembramenti connessi a queste attività.a

