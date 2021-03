Matera: Sindaco, Giunta e Polizia Locale ricordano le quasi 400 vittime del Coronavirus. Le foto

Il 18 marzo 2020 è una delle giornate destinate a segnare la memoria del nostro Paese.

Il via libera definitivo al disegno di legge che istituisce per il 18 marzo la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Covid-19, anche Matera ricorda i suoi morti.

Così l’Amministrazione:

“Più di 103 mila donne e uomini in Italia; circa 400 nella nostra regione: persone che non ci sono più, delle quali restano i ricordi, l’affetto, l’amore, ma anche una ferita profonda nella nostra comunità.

Nella prima Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus, il sindaco, Domenico Bennardi, insieme alla Giunta e a rappresentanti della Polizia Locale, ha commemorato le vittime della pandemia osservando un minuto di silenzio di fronte alle bandiere europea e italiana esposte a mezz’asta.

Alle ore 11:00, anche i dipendenti dell’Amministrazione comunale hanno osservato un minuto di raccoglimento in segno di vicinanza a tutti coloro che hanno perso qualcuno a causa del Covid-19.

Il 18 marzo di un anno fa, a Bergamo, uno dei luoghi più duramente colpiti nel corso della prima ondata, i camion dell’esercito trasportarono centinaia di bare con morti destinati alla cremazione.

L’immagine di quella marcia funebre resterà il simbolo potente e triste della tragedia vissuta”.

Ecco le foto che mostrano i momenti della cerimonia.

