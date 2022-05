Matera: Sindaco della provincia in protesta davanti alla sede del Consiglio Regionale. Questa la situazione

Come annunciato attraverso i social e dal palco della sua città ieri sera in un pubblico comizio, il Sindaco di Tursi Salvatore Cosma, oggi dalle 14:30, con la sua amministrazione, altri sindaci e cittadini lucani, si recherà a Potenza davanti il palazzo della Giunta Regionale per contestare pacificamente le ultime decisioni del governo Bardi che riguardano, in particolare, i 40 milioni di euro assegnati a Potenza per il dissesto finanziario dell’ente ed i 20 milioni di euro assegnati ai borghi di Irsina, Colobraro, Aliano e Rotonda nell’ambito dei fondi del PNRR dopo Monticchio, beneficiario di un finanziamento di pari importo, escludendo gli altri dodici borghi, tra cui Tursi.

Precisa Cosma:

“Dalle parole ai fatti.

Un atto di mobilitazione delle coscienze per spronare le amministrazioni locali e l’opinione pubblica a non restare inerme davanti alle decisioni di un governo regionale che ha saputo portare un cambiamento in peggio della situazione nella nostra regione”.

