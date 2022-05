Matera: cittadini, imprese, artigiani, commercianti insieme per produrre da fonti rinnovabili! Ecco i dettagli

Progettazione partecipata e coordinata con tutti i soggetti interessati alla costituzione delle prime “comunità energetiche rinnovabili” è il cuore del provvedimento approvato nel consiglio comunale di Matera, nella giornata di ieri, in merito alla costituzione di queste nuove forme di collaborazione tra città e cittadini.

Un lavoro che, come precisa “Movimento 5 Stelle”:

“vedrà ancora la Commissione, presieduta dalla Consigliera Mimma Carlucci, confrontarsi per la redazione dello Statuto e del Regolamento su cui queste comunità si fonderanno.

Proposta che vedrà l’amministrazione, in cittadini, le imprese, gli artigiani, commercianti, associarsi per produrre da fonti rinnovabili condividendone i benefici economici ed ambientali.

Gli abitanti che beneficeranno prima di tutto di questa importante novità, per la città dei sassi, saranno coloro che vivono uno stato di povertà energetica, ed i cittadini residenti in aree soggette a vincoli che non consentono l’installazione di impianti di produzione di energie alternative.

Il provvedimento mira a ridurre sostanzialmente la spesa per il consumo energetico degli edifici di proprietà pubblica ed a rendere disponibile le energie in eccesso prodotte.

In linea con quanto previsto dagli obiettivi per rendere le città ecosostenibili, l’Amministrazione Bennardi e l’Assessore al ramo Angelo Cotugno, stanno lavorando con costanza per perseguire i migliori risultati nella direzione di andare in contro alle esigenze delle famiglie meno abbienti.

Continueremo a sostenere con entusiasmo ed interesse tutte quelle iniziative della Giunta guidata da Domenico Bennardi che mirano ad intercettare le difficoltà ed i disagi dei cittadini ed a migliorarne le condizioni di vita.

Ancora una volta a nulla sono serviti i tentativi strumentali delle opposizioni di rallentare il processo di rigenerazione sociale della città.

Una maggioranza solida, aperta al dialogo, un dialogo che può essere accettato solo se costruttivo ed intelligente”.

