Matera: si è insediato il nuovo Prefetto. Auguri di buon lavoro! Ecco le sue parole

Questa mattina si è insediato il nuovo Prefetto di Matera, Cristina Favilli.

Il Prefetto di Matera ha formulato l’indirizzo di saluto di seguito riportato:

“Nell’assumere le funzioni di Prefetto della provincia di Matera, rivolgo il mio più cordiale saluto a tutti i Cittadini, agli Onorevoli Parlamentari, agli Amministratori regionali, provinciali e comunali, a tutte le Autorità civili, militari e religiose, ai Magistrati, alle Forze dell’Ordine, al personale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, alle Associazioni di categoria ed alle Organizzazioni sindacali, agli Organi d’informazione, agli appartenenti all’Associazionismo, al Volontariato ed ai Sodalizi culturali e sportivi.

Sono profondamente onorata ed entusiasta per essere stata chiamata a rivestire il ruolo di rappresentante del Governo sul territorio in questa stupenda realtà, apprezzata per laboriosità, generosità, ospitalità, fecondità di interessi culturali e storici e per la suggestione delle sue incantevoli bellezze paesaggistiche e monumentali.

Nell’assicurare con profondo spirito di servizio il mio massimo impegno, certa di poter contare sulla collaborazione di tutte le componenti della società, confido che il lavoro comune consentirà il raggiungimento di traguardi orientati a soddisfare i bisogni dei cittadini garantendo sicurezza, tutela della legalità e dei diritti.

A tutti formulo sinceri e fervidi auguri di buon lavoro e, stante la contingenza delle Festività in corso, anche di un prospero Anno nuovo.

Cristina Favilli”.