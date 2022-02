Matera, Serra Rifusa: “Si risolva al più presto la verifica di Governo, i fondi sono al momento bloccati”! I dettagli

“Si risolva al più presto la verifica di Governo in via Verrastro, perché Matera non può perdere questa occasione per via dei pur legittimi equilibri della maggioranza Bardi”.

Così il Movimento 5 Stelle della Città dei Sassi che denuncia:

“Dopo aver ottenuto dagli uffici regionali rassicurazioni non ufficiali sulla proroga del finanziamento POR 2000/2006 grazie all’amministrazione Bennardi che è riuscita a sbloccare una situazione incancrenita da anni, ora si attende la delibera di Giunta regionale che autorizza il Comune di Matera a poter utilizzare quei fondi al momento bloccati.

La richiesta di proroga è stata inviata dagli uffici comunali in data 12 10 2021, illustrando le motivazioni per le quali è possibile ottenere la proroga e indicando anche un cronoprogramma per la realizzazione dei lavori.

Non vogliamo entrare nel merito della situazione politica a livello regionale, non ci interessa, ma ci interessa che venga approvata subito la delibera che serve per avviare tutti i procedimenti necessari.

Ci sono delle situazioni ataviche che potremmo risolvere, come ad esempio la costruzione di un Palacalcetto per il calcio a 5 liberando di fatto la Tensostruttura di Serra Rifusa sulla quale sono previsti a breve i lavori di adeguamento.

Facciamo anche appello ai consiglieri regionali materani di maggioranza sperando che riescano a chiudere al più presto questa verifica per poter consentire alla città di Matera di crescere a livello sportivo e anche culturale considerato che per l’amministrazione Bennardi lo sport è cultura”.

