Matera, serpente in strada! Dopo la paura iniziale, l’appello: “pulire marciapiedi e aiuole”

Paura tra gli abitanti di Matera nel pomeriggio di oggi, 3 Luglio, per la presenza di un serpente, un cervone per l’esattezza, in mezzo alla strada.

L’incontro ha suscitato un certo sgomento, non riconoscendo da subito la razza che parrebbe non essere velenosa.

L’animale come segnalano i cittadini è stato avvistato in Via Columella:

“Quando i marciapiedi e le aiuole non vengono curate, si rischia di fare incontri di questo tipo”.

Da qui l’invito dell’intera comunità, a chi di dovere, ad adoperarsi per la pulizia sui marciapiedi e nei fossi, così da scoraggiare tali specie di animali.

Ecco una foto.

