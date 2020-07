Luce e gas, novità per le bollette: ecco le ultime notizie

Ci sono novità per le bollette di luce e gas.

Come fa sapere l’Unione per la Difesa dei Consumatori:

“Dopo il calo registrato nel secondo trimestre legato all’emergenza Covid-19, a partire dal primo Luglio e per il terzo trimestre, le bollette delle famiglie di consumatori, in servizio di maggior tutela, secondo l’Arera, subiranno una ulteriore variazione.

Arera: le variazioni % ed i risparmi per il prossimo trimestre

Le bollette del gas caleranno del 6,7% mentre torneranno ad aumentare quelle per la luce +3,3%.

La comunicazione è stata data dall’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

Nonostante il rialzo delle bollette dell’elettricità, la notizia farà felice i consumatori.

Nella nota, l’Arera ha segnalato che grazie alle variazioni ci sarà un risparmio per una famiglia tipo di consumatori pari a 212 euro, al lordo delle tasse, rispetto allo scorso anno.

Arera: a cosa è dovuto l’aumento dei costi dell’elettricità?

L’Autorità ricorda che l’aumento delle tariffe per l’elettricità ‘è dovuta esclusivamente a un aumento della spesa per la materia energia, legato alla variazione della componente a copertura dei prezzi di dispacciamento (+3,6%), solo in minima parta mitigato da una leggera riduzione della componente a copertura dei costi di acquisto dell’energia elettrica (-0,3%)’.

’Arera ha poi aggiunto che anche per questo trimestre sono stati confermati i livelli delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, Asos e Arim, che avevano già subito decise riduzioni nel corso del secondo semestre 2019 e nell’aggiornamento del I trimestre 2020.

Cosa succederà nell’immediato futuro

Nel prossimo futuro ci potranno essere ulteriori novità secondo Arera.

Per effetto della riduzione dei volumi di energia prelevata e per l’abbassamento del Pun, infatti, l’Autorità ha spiegato che l’emergenza Covid-19 può ‘avere nei prossimi mesi effetti significativi sia sul fabbisogno degli oneri generali di sistema, sia sui flussi di gettito in entrata di tali componenti; l’attuale liquidità presso la Cassa è quindi destinata a ridursi considerevolmente e potrà richiedere, nei prossimi aggiornamenti, manovre di aggiustamento’.

Arera: confermate le tariffe ed oneri ridotte per i consumatori non domestici

A Luglio sono confermate anche le aliquote ridotte delle componenti fisse degli oneri generali e delle tariffe di trasporto per le utenze non domestiche in bassa tensione, come definito dalla deliberazione 190/2020/R/eel che ha stabilito che le aliquote ridotte si applicano ai prelievi del periodo 1 maggio – 31 Luglio di quest’anno.

Ciò in attuazione di quanto previsto dal dl Rilancio che attualmente è in fase di conversione in legge.

Non subiscono variazioni le tariffe regolate di rete come trasmissione, distribuzione e misura.

Perché le tariffe del gas sono calate?

Discorso diverso per quanto riguarda il gas.

Il calo delle bollette è dovuto alla riduzione della spesa per la materia gas naturale, che segna un -7%, provocata dalla diminuzione della componente Cmem.

Una notizia che di sicuro farà felice i consumatori, già alle prese con una situazione economica non proprio florida.

Concorre alla variazione complessiva l’aumento, secondo Arera, pari allo 0,3%, ‘della spesa per il trasporto e la gestione del contatore dovuto alla variazione della componente Ug relativa alla perequazione delle tariffe di distribuzione e misura'”.

