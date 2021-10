Matera sempre più attenta al verde urbano: oltre 100000 euro per la cura degli alberi! Ecco gli interventi previsti

Matera città sempre più green e sostenibile, in cui il verde non abbia soltanto una funzione ornamentale e ricreativa, ma rientri in un programma di salute e benessere delle persone e degli spazi pubblici.

Questo il programma del Sindaco, Domenico Bennardi, che annuncia:

“A Matera abbiamo circa 13.000 alberi, veri e propri boschi urbani che necessitano di cura da anni e una programmazione adeguata di potature.

Il Comune si è dotato finalmente di un agronomo comunale, che col settore ambiente ha censito tutte le specie arboree in città con tutte le principali criticità, purtroppo sono tante, perché da troppi anni non veniva fatto un lavoro programmato, ma per lo più in emergenza.

Ci sono alberi malati che costituiscono un rischio e sui cui interverremo ma sempre nel rispetto della visione sostenibile di questa amministrazione ho dato indirizzo preciso:

divieto assoluto di capitozzatura degli alberi;

usare il cippato e il materiale residuale per centrali a biomassa o riciclarlo per ricavare risorse ed economie, che investiremo in altre potature per le periferie.

La parola d’ordine ora è programmare, gli interventi saranno fatti nei prossimi mesi, nel periodo più adatto.

Stiamo investendo 120.000 euro su questo per il prossimo biennio, e questo lavoro di programmazione che facciamo ora per tutto l’anno, va ripetuto ogni anno con anticipo.

Gli interventi previsti sono:

per tutti i 37 alberi di Villa Longo;

i 22 alberi di Via Dante;

i 144 alberi di Piccianello;

i 98 alberi di Via Nazionale e Largo De Gasperi;

tutti gli alberi di Via Lucana, Via Gattini, Piazza Vittorio Veneto, Via Annunziatella, Via XX Settembre.

Un lavoro enorme, ed è quello che riusciamo a fare con queste risorse, ma vogliamo cambiare metodo, con interventi PROGRAMMATI e da farsi SEMPRE anno per anno, solo così si potrà lavorare senza affanni e coprendo aree più vaste della città. Cambiamo rotta!”.

