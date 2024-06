Matera: seconda giornata per il 29° Torneo “Maria Santissima della Bruna”! Ecco i risultati delle partite

Seconda giornata per il 29° Torneo “Maria Santissima della Bruna” di calcio a 5, organizzato dal Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano.

Altre sette gare disputate con la nuova formula, a girone unico, che fa il suo esordio in questa stagione.

Anche in questa settimana nessun pareggio è venuto fuori dalle sfide, ma sono diverse le gare contese sino all’ultimo secondo dalle formazioni scese in campo, con tante gare terminate con lo scarto minimo.

Tra queste, la prima sconfitta dei detentori del Titolo, la Tecnovetro, che si arrende alla Studio Energy/D’Ercole Edilizia in un combattuto 2-1, con almeno due pali colpiti da Mokulu.

Inoltre, da questa settimana al via i tornei Juniores, Allievi e Over40; mentre per le gare delle categorie Giovanissimi e Esordienti, l‘appuntamento è da lunedì 3 giugno.

Proprio il torneo Over40 ha aperto la settimana con le gare del lunedì.

Sono scese in campo tutte e quattro le formazioni: premiate la Cogecis Costruzioni Generali che ha superato per 5-4 la Ilan Effelle/Studio Energy e la Boutique Kitch, che si è imposta con un sonoro 5-1 sulla Gruppo Cristalli.

Nel Torneo Open, invece, primi successi per l’Agenzia La Lucana/Central Frutta e Giorgialongo Costruzioni nelle gare del martedì.

I biancazzurri di Rizzelli hanno superato 7-3 la Edil Venezia con le reti di Bozzi e Fiore (tre ciascuno) e Boschiggia, mentre Stella, Morelli e Bianco hanno provato ad accorciare le distanze; nell’altra sfida i blues con Tarquilio, Tantone e Di Leo hanno superato per 3-1 la Tabaccheria Lisurici, in gol col solito Viggiani.

Nella gara del mercoledì la MDA/Mangiamoci Sud ha raccolto la sua seconda vittoria superando con un netto 7-1 il Bar delle Arti/Shibuya/Scipipì con le reti di Rinaldi (2), Volpe (2), Di Stefano, Venafra e Viggiani; il gol di Carissimo allevia la sconfitta per i suoi.

Nella serata giovedì due sfide intense e molto equilibrate.

Nella prima la Studio Energy/D’Ercole Edilizia ha superato per 2-1 i detentori del Titolo della Tecnovetro, fermati dalle assenze e dai pali colpiti da Mokulu, oltre che dall’organizzazione dei biancocelesti di mister Onofrio, sempre ben disposti in campo e difficili da superare.

I gol di Manneh e Gambetta hanno portato i primi tre punti in classifica; inutile il sigillo di capitan Fabio Grassani per i suoi.

Nell’altra sfida il successo dell’Autocarrozzeria G3/Tabaccheria Sassone/Frutteria Padula, che supera di misura 3-2 la Boutique Kitch/Lo Stragelato.

Al doppio vantaggio di Selvaggi e Angelino hanno risposto Tragni e Colamonaco; ma decisivo per i suoi è stato il gol di Perrucci.

Nella serata di venerdì due conferme, anzi tre.

Si perché oltre alla LC Team/Impresa Elettrica Casamassima e Gica Ice, che vincono e si portano a sei punti in classifica, l’altra conferma arriva dalla Studio PM/Vito con Noi, che nonostante la seconda sconfitta consecutiva, ha dimostrato di poter dire la propria in questo torneo, perdendo ancora di una sola rete e mettendo in difficoltà ogni avversario.

Sicuramente il giovane gruppo rosa e blu potrà crescere ancora tanto e iniziare ad incamerare punti nelle prossime settimane. Nel 5-4 per la LC Team in gol De Giglio (4) e Varisco da una parte, Corrado (2), Rondinone e Eus Bruno dall’altra.

Gica Ice si impone ancora, questa volta per 7-3 sulla Elettromeccanica Sud con le doppiette di Giorgini e Silon, Dimita, Lillo e un autorete, mentre per i neri avversari in gol Tataranni (2) e Flumero.

Lunedì si torna in campo con la seconda giornata del Torneo Over40; mentre il Torneo Open riprende da martedì con le sfide tra Tecnovetro e Bar delle Arti/Shibuya/Scipipì alle 21 ed Edil Venezia contro Studio Energy/D’Ercole Edilizia alle 22, sempre sul sintetico della Parrocchia di San Giacomo.

Ecco le foto.