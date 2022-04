Matera: sarà il Prof. Amerigo Restucci dell’Università di Venezia a ricordare il Sen. Ziccardi. Ecco i dettagli dell’evento

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa di Ali Basilicata (Lega Autonomie locali).

Annuncia il referente Salvatore Adduce:

“Sarà il Prof. Amerigo Restucci, professore ordinario di Storia dell’Architettura presso la Facoltà di Architettura dell’Università IUAV di Venezia e Rettore della stessa Università, a tenere il discorso ufficiale in ricordo del Sen. Ziccardi il 21 Aprile prossimo alle ore 18:00 presso la sala del Consiglio della Provincia di Matera in occasione della ricostituzione in Basilicata della Lega delle Autonomie Locali, con la nuova denominazione ALI Autonomie Locali Italiane.

In apertura della prima riunione l’Associazione intitolerà la sede lucana al Sen. Angelo Ziccardi che per un ventennio fu l’animatore e il costruttore delle politiche autonomistiche in Basilicata ricoprendo l’incarico di Presidente regionale e responsabile della Consulta nazionale dei piccoli comuni.

Alla riunione parteciperanno il Presidente nazionale di ALI, Matteo Ricci Sindaco di Pesaro e il Direttore Generale Valerio Lucciarini.

Saranno presenti i Presidenti delle Province di Matera e Potenza, Piero Marrese e Rocco Guarino”.

