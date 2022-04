Matera: ricostituita la Lega delle Autonomie Locali che intitola la sede lucana al suo storico dirigente, il sen. Angelo Ziccardi! I dettagli

Nuovo logo, nuovi gruppi dirigenti, ma la missione è sempre quella di stare dalla parte dei comuni, dei sindaci e degli amministratori locali per il progresso delle comunità.

Si ricostituisce in Basilicata ALI – Autonomie Locali Italiane (la Lega delle Autonomie Locali).

L’appuntamento è fissato per Giovedì 21 aprile, alle ore 18:00, nella sala della Provincia di Matera.

Nell’occasione è stato deciso di intitolare la sede lucana dell’Associazione ad un suo storico dirigente che ebbe un grande ruolo nel dibattito nazionale a favore di provvedimenti per lo sviluppo territoriale in particolare per i piccoli Comuni e le aree interne e svantaggiate: il sen. Angelo Ziccardi, scomparso poco più di tre anni fa.

Come recita lo Statuto:

“ALI è un’associazione autonoma, unitaria, pluralista e senza fini di lucro di comuni e di enti locali territoriali, che intende promuovere e valorizzare i principi federalisti dell’autonomia, della sussidiarietà, della solidarietà sociale e della cooperazione istituzionale e ispira la propria attività istituzionale e di rappresentanza ai principi della Costituzione.

L’Associazione, in particolare, ispira la propria iniziativa:

al riordino degli enti locali;

alla riforma della pubblica amministrazione;

al rinnovamento e all’efficacia dello stato sociale ai principi della partecipazione democratica dei cittadini e delle loro organizzazioni politiche e sociali alla definizione delle scelte di governo;

allo sviluppo e al riequilibrio economico, sociale e territoriale tra aree forti e aree svantaggiate, in particolare del Mezzogiorno;

alla difesa, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e culturale del Paese;

alla tutela dei diritti di cittadinanza e delle pari opportunità;

al diritto alla sicurezza.

L’Associazione persegue l’unità ed il rafforzamento della rappresentanza delle autonomie locali anche attraverso forme di rappresentanza unitaria di tutte le associazioni delle autonomie locali”.

ALI avrà la sua sede sia a Potenza che a Matera presso i palazzi delle due Amministrazioni Provinciali.

Infatti i Presidente della Provincia di Potenza Rocco Guarino e di Matera Piero Marrese hanno recentemente partecipato all’Assemblea nazionale annuale di ALI a Firenze assumendo l’impegno di rilanciare insieme ai sindaci già aderenti, che sono oltre 20 in tutta la Basilicata, l’attività dell’Associazione.

ALI collabora strettamente con ANCI per il sostegno e l’assistenza ai Comuni.

In Basilicata tale collaborazione affonda le radici in un rapporto storico che proprio il sen. Ziccardi volle sviluppare e rafforzare attraverso iniziative regionali e nazionali che hanno lasciato tracce concrete di elaborazione programmatica e politica a cui tuttora attingono coloro che si occupano di autonomie locali.

Alla riunione parteciperanno:

il Presidente nazionale ALI Matteo Ricci;

il Sindaco di Pesaro;

il Direttore Generale, Valerio Lucciarini.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)