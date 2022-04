Matera, lavori in Piazza della Visitazione: “Non è chiaro il progetto”. L’incontro per discuterne

Così Silvio Mostacci, Segretario Provinciale di “Azione”:

“Accogliamo con grande speranza l’assegnazione della gara per il cantiere di Piazza della Visitazione al Consorzio Stabile Build S.C.ar.l.

In una nota a margine, il Sindaco Bennardi ha indicato che i lavori inizieranno in estate con una realizzazione completata entro il 2023 e ha definito l’opera ‘il luogo al servizio dei cittadini, del centro storico, dei viaggiatori, all’insegna della socialità all’area aperta, della convivialità, dello sport, della sostenibilità.’.

Oltre ad auspicare il rispetto dei tempi (purtroppo abbiamo tutti ancora in mente la scellerata gestione della stazione FAL, proprio in quella zona), ciò che chiediamo al Sindaco e all’amministrazione cittadina è di indicare come questo luogo servirà cittadini e viaggiatori.

È bene indicare se questo spazio si integrerà con un progetto di piste ciclabili che percorrono tutta la città dal centro alle periferie sino a collegarsi con percorsi extraurbani di cicloturismo; se il nuovo percorso urbano si integrerà con la limitrofa area pedonale, come verrà gestita la viabilità Urbana e se questa avrà come obiettivo il decongestionamento del centro dal transito dei grandi bus e delle autovetture” .

Gli fa eco Giuseppe Gravela, Segretario cittadino di Azione, che aggiunge:

“Andrebbe chiarito alla cittadinanza in che modo tale progetto si colloca all’interno del piano urbano di sviluppo e gestione delle aree verdi e quale soluzione è stata individuata per sostituire i parcheggi attualmente disponibili per cittadini e visitatori, dato che quelli previsti sono destinati ad esclusivo uso dei residenti.

L’idea iniziale di realizzare un parcheggio multipiano interrato avrebbe sicuramente risolto il problema, soluzione che potrebbe essere ancora realizzata se questa amministrazione ne condividesse l’efficacia.

È bene ricordare, inoltre, che l’utilizzo del termine ‘Smart City’ va ponderato all’interno di una programmazione seria e lungimirante che consenta ai cittadini di vivere una città sostenibile, efficiente e innovativa in grado di garantire un’elevata qualità di vita grazie all’utilizzo di soluzioni e sistemi tecnologici connessi e integrati tra loro.

Non può essere relegato alla sola illuminazione del parco della Visitazione il cui progetto risale alla precedente amministrazione cittadina.

Sabato 16 aprile saremo presenti (dalle ore 17:00) in piazza Vittorio Veneto.

Vi aspettiamo per confrontarci su questo e sugli altri temi importanti per la nostra città e per condividere le nostre proposte per il bene del nostro territorio”.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’incontro.

