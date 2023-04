Matera: ruba bici elettrica e scappa! Aiutiamo a ritrovarla

Una giornata finita male per un uomo che si è visto rubare la sua bici elettrica.

Un cittadino racconta la spiacevole vicenda:

“Ieri è stata rubata alle ore 08.40 in Via Ridola una bicicletta elettrica di colore bianco mod. M102of a Nurul Amin, che la utilizza per lavoro.

Ha fatto la denuncia ai Carabinieri.

Chi la vedesse può chiamarlo al 3510968620 o allertare le forze dell’ordine.

Il/la ladro/a, in modo casuale, è stato immortalato in una foto da un passante, proprio mentre se la sta rubando.

Se ci sono delle attività con telecamere in via Ridola dalle parti del Museo e volessero verificare le immagini ciò potrebbero rivelarsi utile per il malcapitato”.

Ecco la foto.

