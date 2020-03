Matera: “ripresi i lavori di riqualificazione del Palazzo del Sedile”. Le foto

Matera, Palazzo del Sedile ritornerà al suo antico splendore.

A darne notizia, in un post pubblico, l’ex assessore ai Lavori pubblici, Nicola Trombetta:

“Sono finalmente ripresi i lavori di riqualificazione del Palazzo del Sedile, sede del Conservatorio di Matera.

Dopo la ristrutturazione dell’Auditorium Gervasio e di alcune aule, i lavori furono sospesi per permettere la celebrazione in città degli eventi conclusivi per Matera 2019.

I lavori dovevano ripartire il 13 Gennaio 2020 ma sono partiti solo in questi giorni.

L’intervento esterno, oltre alla pulizia della facciata e dell’androne, prevede la ricollocazione della testa di Sant’Eustachio, attesa da tanti anni da parte di tutti i materani.

Spero che ci sia cura e attenzione a seguire quest’ultima questione, non vorrei assistere a qualche ‘ciaccioppo’ che vanifica l’impegno da me profuso in passato.

È previsto anche un busto di Romualdo Duni all’intero dell’androne.

Vedremo a inclusione dei lavori quale sarà il risultato”.

Di seguito alcune immagini che mostrano la situazione allo stato attuale.