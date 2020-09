Matera, rinviato il comizio di Luigi Di Maio: “grazie a chi è rimasto nonostante l’acquazzone”

Il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha fatto nuovamente tappa a Matera, sempre in piazza Vittorio Veneto, per offrire il proprio sostegno a Domenico Bennardi, in corsa (come candidato Sindaco) alle elezioni amministrative 2020 con la coalizione composta da Movimento 5 Stelle, Europa Verde-PSI, Volt e Matera 3.0.

Questa sera però, a causa delle avverse condizioni meteo, ha dovuto rimandare il comizio a Martedì 29 Settembre.

Ha dichiarato Di Maio:

“Non sarà di certo la pioggia a fermare il cammino del nostro candidato Domenico Bennardi che con passione ed entusiasmo ha raggiunto il ballottaggio contro ogni pronostico.

Grazie a chi è rimasto questa sera qui in piazza a Matera nonostante l’acquazzone.

Ci tenevo a salutarvi e a ringraziarvi per l’affetto.

Ci rivediamo martedì.

Ritorno a Matera per stare con voi e sostenervi.

Perché ve lo meritate”.

Dal canto suo, queste le parole del candidato Bennardi:

“Ringrazio di cuore il Ministro Luigi Di Maio e il Vice Ministro Pierpaolo Sileri per essere stati qui con noi nonostante la fitta pioggia di questa sera.

La loro presenza certifica la vicinanza e l’attenzione che il Governo ha nei confronti della città di Matera.

Il Vice Ministro della Salute Sileri ha recepito le istanze dei cittadini materani circa il piano regionale di riordino sanitario che penalizzerebbe inevitabilmente l’ospedale Madonna delle Grazie.

A tal proposito, una delle prime azioni che intraprenderò dopo il ballottaggio sarà la convocazione di un consiglio comunale aperto sul tema della sanità invitando l’assessore regionale Leone”.

