Matera, rifiuti abbandonati in questa zona della provincia! Scattano le sanzioni. Ecco le foto

Il Sindaco di Grassano, Filippo Luberto, fa sapere alla comunità:

“La Polizia Locale di Grassano nell’ambito dell’attività di controllo finalizzata alla prevenzione e repressione di illeciti in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti nel territorio comunale, è intervenuta stamattina in via Tilea presso l’area interna del Centro di Raccolta.

Gli operatori, dopo aver attentamente ispezionato diversi sacchetti di plastica contenenti rifiuti domestici abbandonati nel centro abitato e rinvenuti dal personale all’uopo incaricato, hanno potuto sanzionare un cittadino residente nel Comune di Grassano ai sensi del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana per aver abbandonato rifiuti domestici sul suolo pubblico, in via Cimitero.

I controlli in tutto il centro abitato continueranno nei prossimi giorni da parte della Polizia Locale che, anche attraverso gli impianti di videosorveglianza, monitorerà il corretto conferimento da parte dei cittadini.

PS. Nei prossimi controlli le sanzioni saranno aumentate applicando la normativa statale in materia di abbandono e/o incontrollato di rifiuti (decreto Lgs 152/2006) – T.U. dell’ambiente.

Le sanzioni avranno un importo a partire da euro 300 fino a euro 3000 (pagamento ridotto di euro 600)”.

Ecco le foto.

