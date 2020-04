“Matera riemergerà nel mondo grazie allo straordinario vitalismo storico della sua comunità”: gli auguri di Pasqua del Sindaco ai cittadini

Il Sindaco di Matera apre le porte del cantiere di Palazzo Malvinni Malvezzi per fare gli auguri di Buona Pasqua alla Città.

Ecco il messaggio lanciato dal Primo cittadino, Raffaello de Ruggieri, ai suoi concittadini:

“Sarà una Pasqua diversa, in cui dovremo rispettare le distanze sociali ed evitare tradizionali incontri familiari ma dev’essere una Pasqua in cui recuperiamo il valore della spiritualità e della Fede in Dio, per chi come me crede, ma anche nel futuro di questa Città che risorgerà dopo questa aggressione virale più forte di prima.

Questo splendido Palazzo, per anni abbandonato e ora rinato grazie alla sinergia istituzionale tra Comune e Provincia, è l’emblema di quello che Matera rappresenta: una fenice che si rigenera e che diventa sempre più bella.

L’abbiamo restaurato con un investimento comunale di 4milioni di euro e sarà la nuova Casa delle Istituzioni, in cui Comune, Provincia e Regione accoglieranno, in una cornice degna del valore della città, gli ospiti istituzionali che la visiteranno.

Da qui lancio il mio messaggio di speranza per il futuro, ma sento il dovere di ringraziare i miei concittadini per quello che stanno facendo e per i sacrifici che stanno sopportando in questo drammatico momento.

Dopo il Venerdì Santo di Passione arriva però la Pasqua di Resurrezione.

Noi, tutti insieme, siamo chiamati a costruire la nuova economia di questa città.

Lo stiamo facendo anche in questi giorni.

Matera riemergerà nel mondo grazie allo straordinario vitalismo storico della sua comunità.

Questo è il mio messaggio di auguri per tutti noi”.

