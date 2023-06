Matera ricorda Romeo Sarra, prematuramente scomparso, grandissimo sostenitore della Festa della Bruna. Ecco l’iniziativa

Uomo sincero e spontaneo come il sorriso sempre presente sul suo volto, Romeo Sarra è un esempio, ancora oggi, sia di come si possa condurre una vita privata e pubblica improntando la propria esistenza al servizio della gente e della comunità che lo aveva scelto, sia sulla sua capacità di coniugare i valori più genuini di solidarietà e altruismo che lo guidavano, con quelli propri della gente lucana: dignità, rispetto dell’altro e lavoro.

Spiega l’Associazione Maria S. S. della Bruna:

“A 10 anni dalla sua prematura scomparsa, per ricordare Romeo Sarra anche quale grandissimo sostenitore della Festa in onore di Maria SS. Della Bruna, patrona di Matera (tanto che la piazzetta antistante la Fabbrica del Carro è stata intitolata a suo nome), abbiamo accolto con commozione la proposta della moglie Giovanna e dei figli Giovanni e Maria Piera, di mettere a disposizione di chi lo richiederà “Semplicemente Romeo, per ricordarlo insieme…”, volume che raccoglie le parole di quanti dedicarono un pensiero alla sua persona e al suo impegno.

Il libro sarà disponibile presso la Fabbrica del Carro durante i giorni di apertura al pubblico.

Chiunque lo desideri, potrà donare in cambio un’offerta libera, il cui ricavato sarà interamente devoluto, per volere della sua famiglia, all’Associazione Maria SS. Della Bruna”.

