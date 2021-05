Matera: riaprono palestre e piscine, ma è caos sui rimborsi per gli abbonamenti! Ecco che sta succedendo

In una nota l’Adiconsum (Associazione Difesa Consumatori e Ambiente) Matera dichiara:

“Con la riapertura delle palestre e delle piscine, a ritmi e servizi ridotti, come previsto dall’ultimo decreto, iniziano a sorgere anche i problemi tra gestori e utenti sui rimborsi degli abbonamenti non utilizzati durante le varie fasi dell’emergenza sanitaria.

ADICONSUM Matera inizia a raccogliere lamentele e richieste di informazioni da numerosi frequentatori.

Alcuni gestori non riconoscono alcun rimborso per gli abbonamenti già pagati e non usufruiti e offrono in alternativa voucher con nuove condizioni contrattuali più onerose e con prestazioni ridotte”.

Marina Festa, Presidente dell’Adiconsum CISL di Matera, avverte:

“Non è assolutamente obbligatorio, però, sottostare a qualsiasi condizione.

In tema di rimborso di abbonamento delle palestre per la mancata prestazione a seguito delle misure di lockdown si deve far riferimento all’art. 216 della Legge di conversione del Decreto Rilancio, comma 4, dove si legge che ‘… in alternativa al rimborso del corrispettivo, il gestore può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la struttura entro 1 anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva’.

Con quel ‘in alternativa’, purtroppo i gestori ignorano il rimborso in denaro del corrispettivo versato, optando invece per l’emissione di un voucher.

Però, con il 25 maggio sono diverse le palestre, piscine e simili che hanno deciso di riaprire.

Le norme da rispettare per la riapertura sono stringenti.

Norme che, nella totalità dei casi, comportano la restrizione di diversi servizi fino all’annullamento di alcuni, orari di accesso e di permanenza limitati ad alcune fasce orarie e/o cadenza settimanale.

Questo comporta sostanzialmente la modifica dei contratti che erano stati stabiliti coi singoli frequentatori.

Modifica contrattuale a cui i sottoscrittori non devono sottostare se non per loro libera scelta.

Purtroppo diversi gestori di palestre cercano di imporre le modifiche dando per scontato che siano parte del contratto. Ma non è così.

Il periodo in cui la palestra è stata chiusa deve essere integralmente rimborsato, anche se la legge prevede ora la possibilità di rimborsare tramite voucher valido un anno.

Consigliamo in caso si decida di rinnovare l’abbonamento di parlare con il gestore della palestra e proporre una riduzione del prezzo stabilito (chiedendo anche il rimborso del periodo non utilizzato in cui la palestra è stata chiusa).

Oppure, se non si è più interessati a frequentare, chiedere il rimborso di quanto già pagato o l’annullamento delle successive rate”.

In caso di rifiuto, suggerisce ADICONSUM, sarà opportuno inviare una raccomandata A/R o PEC di messa in mora intimando la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1463 del codice civile.

Se entro 10 giorni non si ha alcuna risposta, o si ha risposta negativa, occorrerà rivolgersi al giudice di pace.

Per ulteriori informazione e consulenza è possibile rivolgersi all’Adiconsum di Matera, Via Ettore Maiorana 31, tel. 0835330538 o inviando una e-mail a matera@adiconsum.ita

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)