“Matera resta da anni memorabili la bellissima città che non ha eguali per le sue caratteristiche, ma ha solo il grosso svantaggio di non essere facilmente raggiungibile”. La denuncia

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Ciufer Basilicata:

“Apprendiamo dell’apprezzabile sforzo compiuto dalla Giunta Regionale di avere istituito un convoglio diretto Matera – Bari senza fermate intermedie, ma con tempi di percorrenza ancora troppo lunghi.

In totale si tratta di tre ore abbondanti di viaggio, andata e ritorno, per coprire i 74 km di distanza.

Non è in discussione, tuttavia, l’impegno dell’assessore Sileo, ma è il caso di rilevare come i politici a capo degli enti pubblici non abbiano la minima percezione della straordinaria importanza dei sistemi di collegamento e, soprattutto, sfugge completamente come quest’aspetto fondamentale sia alla base di ogni iniziativa.

Il successo di Matera Capitale della Cultura doveva spingere gli amministratori locali a ricercare soluzioni per migliorare il trasporto su rotaia, proprio alla luce di nuovi straordinari eventi come quello di Matera 2019, ma parallelamente subito a ruota quello del G20.

Oltretutto manca una visione prospettica di rilancio del turismo e della cultura del nostro territorio non certamente favorita da un sistema di collegamenti ancora da dopoguerra.

Rispetto alle città poste sulla via Appia, Matera resta da anni memorabili la bellissima città ricca di storia, cultura e bellezze naturali che non ha eguali per le sue caratteristiche, ma ha solo il grosso svantaggio di non essere facilmente raggiungibile.

In oltre cinquant’anni di governo locale poco o nulla è cambiato sul piano infrastrutturale ferroviario, e anche nei momenti in cui le risorse economiche abbondavano, i collegamenti sono sempre stati argomento assolutamente marginale per le varie giunte che si sono succedute”.