La “Luce della pace” di Betlemme arriva al Gruppo Scout Policoro1. Ecco come sarà distribuita

“Fare Pace rende felici”

Ieri, sabato 16 dicembre 2023 il gruppo Scout Policoro 1 ha ricevuto la “Luce della PACE” in arrivo a Bari, da Betlemme, per essere TESTIMONI DI PACE con l’obiettivo di diffonderla all’interno della diocesi Tursi-Lagonegro.

“Fare pace rende Felici” è questo il motto che caratterizza la diffusione della “Luce della Pace” 2023 che è diventato l’obiettivo principale anche del Gruppo Scout Policoro 1, cercando di trasmettere, diffondendo la “Luce della Pace”, pace, amore per il prossimo, solidarietà ed affetto gratuito.

Ma di cosa si tratta?

Nella Chiesa della Natività a Betlemme vi è una lampada ad olio che arde perennemente dal 1347, sul punto in cui, secondo la tradizione, è avvenuta la nascita di Gesù.

Tale lampada è alimentata dall’olio donato a turno da tutte le Nazioni cristiane della Terra e rappresenta la presenza eterna del Signore come “Luce delle genti”.

A dicembre, ogni anno, da quella fiamma ne vengono accese altre che vengono diffuse su tutto il pianeta come simbolo di pace e fratellanza fra i popoli.

Dal 1986 gli Scout viennesi hanno deciso di collaborare alla distribuzione della “Luce della Pace”, mettendo così in pratica uno dei punti chiave dello scoutismo, l’amore per il prossimo espresso nella “Buona Azione” quotidiana.

Di anno in anno sono cresciuti sempre di più la partecipazione e l’entusiasmo per la consegna della “Luce della Pace” tramite i Gruppi Scout.

La “Luce della Pace” va diffusa a più gente possibile: ricchi e poveri, colti e ignoranti, bianchi e neri, religiosi ed atei. La pace è patrimonio di tutti e la Luce deve andare a tutti.

Si vorrebbe che la “Luce della Pace” arrivasse in special modo nei luoghi di sofferenza, agli emarginati, agli anziani, ai sofferenti, a chi è solo e a coloro che non vedono speranza e futuro nella vita.

La parola “pace” richiama alla mente immagini di serenità e di tranquillità ma richiede anche impegno e tenacia. Quale migliore occasione ci offre la “Luce di Betlemme” per farci costruttori di pace? Inoltre, la “Luce della Pace” non ha solo un significato religioso, ma traduce in sé molti valori civili, etici e morali accettati anche da chi non pensa di condividere una fede.

L’attività che intraprenderà il Gruppo Scout Policoro 1, dal 16 al 22 dicembre, sarà appunto trasmettere messaggi di pace anche al di fuori della propria comunità policorese, andando in diverse comunità sociali e parrocchiali che sono presenti nella diocesi Tursi-Lagonegro.

Il Gruppo Scout Policoro 1 consegnerà la “LUCE DELLA PACE” nei seguenti appuntamenti:

Nelle mani di S.E. Mons. Vincenzo Orofino, vescovo di Tursi- Lagonegro;

Comunità Exodus di Tursi: domenica 17 ore 8:30;

Comunità parrocchiale di Noepoli: domenica 17 dicembre ore 11:00;

Comunità parrocchiale di Terranova di Pollino: domenica 17 dicembre ore 17:00;

Comunità parrocchiale di Senise: lunedì 18 dicembre ore 18:00;

Casa di riposo di Colobraro: martedì 19 dicembre ore 16:30;

Comunità parrocchiale di Colobraro: martedì 19 dicembre ore 17:00;

Comunità parrocchiale di Rotondella: martedì 19 dicembre ore 18:00;

Comunità parrocchiale di San Severino Lucano: mercoledì 20 dicembre ore 17:30.

Tenendo accesa la “Luce della Pace”, si vivrà con più partecipazione l’Avvento, l’attesa dell’arrivo di Gesù e ci farà ricordare che la Pace deve essere sempre degna di attenzione e di vigilanza, affinché non si spenga nell’animo delle persone. Fintanto che la Luce sarà accesa nel nostro cuore, saremo “portatori e testimoni di Pace”.

“La Luce vera che illumina ogni uomo stava per venire nel mondo[…]. Egli era nel mondo e il mondo non lo riconobbe. E’ venuto nella sua casa e i suoi non lo hanno accolto. Ma a quanti lo hanno ricevuto ha dato il potere di diventare figli di Dio.”

(Giovanni 1.4-5: 9-12).