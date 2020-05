Matera: questo progetto realizzato dal Comune è in gara con i migliori in Italia! Ecco l’iniziativa

Il progetto Vicinato a Pozzo realizzato dal Comune di Matera, inaugurato il 7 settembre 2019 e primo tassello del Parco della Storia dell’Uomo, partecipa all’edizione 2020 del prestigioso “Premio Gianluca Spina per l’Innovazione Digitale nei Beni e nelle Attività Culturali”:

“Il riconoscimento sarà attribuito domani, 27 maggio 2020, dall’Osservatorio sull’Innovazione Digitale del Politecnico di Milano, al termine di un convegno sul tema ‘Dall’emergenza, nuovi paradigmi digitali per la Cultura’.

Il premio viene attribuito dopo una fase di candidatura e selezione tra i migliori progetti in Italia capaci di rappresentare un modello virtuoso in questo fondamentale settore.

Il voto sarà espresso da una giuria di esperti.

Sarà possibile partecipare in streaming (eccezionalmente per quest’anno, data la situazione di emergenza) e in maniera assolutamente gratuita, previa facile iscrizione all’evento, sul sito: https://www.osservatori.net/it_it/convegno-risultati-ricerca-osservatorio-innovazione-digitale-beni-attivita-culturali”.

Il Sindaco, Raffaello de Ruggieri, ha dichiarato:

“Abbiamo creduto in Vicinato a Pozzo scegliendo un gesto forte di candidatura in questa fase, convinti che il progetto possa competere per questo importante riconoscimento”.

