Matera, concessione gratuita di spazi pubblici per le attività: la Giunta approva la delibera

La Giunta comunale di Matera ha approvato la delibera che prevede l’ampliamento gratuito, su suolo pubblico, degli spazi esterni a disposizione delle attività commerciali.

Il provvedimento consente, inviando una semplice e-mail, di estendere la zona in cui collocare i tavolini e sedute per garantire il distanziamento sociale previsto dalle norme, oltre che davanti e ai lati del locale, anche, laddove non fosse possibile, al di là della strada nelle immediate vicinanze dell’esercizio:

“Fino al 31 ottobre vengono sospese le norme relative al processo autorizzatorio di suolo pubblico per la posa di tavolini, sedie e ombrelloni, connessi all’esercizio dell’attività di somministrazione di cibi e bevande, allo scopo di incrementare i relativi spazi di occupazione nel rispetto dei distanziamenti e contingentamenti previsti dalle attuali normative.

Sono previsti tempi ridotti per le autorizzazioni come incentivo e sostegno alla ripresa immediata delle attività ormai ferme da due mesi per un avvio nella piena sicurezza per operatori e i clienti

Tipi di richiesta

Rinnovo/Ampliamento di carattere temporaneo dell’occupazione suolo esistente;

Occupazione ex-novo con carattere temporanee.

A chi è rivolto

Attività di somministrazione di cibi e bevande in bar, ristoranti, locali di intrattenimento e simili di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287

Norme inderogabili

Restano ferme e inderogabili tutte le disposizioni vigenti in ambito di sicurezza e incolumità pubblica, sia afferenti la sicurezza stradale sia l’ordine pubblico e l’igiene e sanità pubblica.

Restano in ogni caso vietati gli assembramenti il cui verificarsi comporterà, l’applicazione delle previsioni legislative dettate sul punto in materia di prevenzione della diffusione del COVID-19 e l’immediata richiesta di intervento delle autorità preposte.

Gratuità

Coerentemente con le previsioni dell’art.181 del DL n. 34 /2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 maggio, fino al 31 ottobre sono esonerati dal pagamento dell’occupazione di suolo pubblico (COSAP) gli esercenti che richiedono l’occupazione temporanea ex-novo o rinnovi/ampliamenti di occupazioni già avviate.

Procedura semplificata

La domanda di occupazione suolo temporanea potrà essere inviata esclusivamente in via telematica.

Sarà necessario allegare la sola planimetria dell’intervento, in deroga alla normativa in materia di imposta di bollo.

L’Ufficio Patrimonio procederà con l’istruttoria per l’autorizzazione e dopo l’installazione, saranno attivati monitoraggi e controlli da parte degli uffici competenti.

Nel dettaglio:

Per rinnovi di occupazione suolo pubblico, già autorizzate durante l’annualità 2019, la richiesta potrà essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo comune.matera@cert.ruparbasilicata.it con autocertificazione.

Per richieste di ampliamenti di suolo pubblico la richiesta potrà essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo comune.matera@cert.ruparbasilicata.it con autocertificazione e allegata planimetria ed eventuale nulla osta per l’utilizzo di spazi antistanti altri esercizi commerciali al fine di verificare che non si generino conflitti con altri privati, saranno riscontrate entro 3 giorni.

Per le nuove richieste di occupazione di suolo pubblico la richiesta dovrà essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo comune.matera@cert.ruparbasilicata.it con autocertificazione e allegata planimetria ed eventuale nulla osta per l’utilizzo di spazi antistanti altri esercizi commerciali al fine di verificare che non si generino conflitti con altri privati; le relative istanze saranno riscontrate entro 7 giorni”.

