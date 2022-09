Matera: questi alunni sensibilizzano i cittadini sulla prevenzione delle malattie gravi. I dettagli

Il 30 settembre le classi prima, seconda e terza della secondaria di primo grado Nicola Festa (I. C. Minozzi Festa) di Matera del plesso di Cappelluti, hanno visitato il Villaggio Race for the Cure situato in Piazza della Visitazione per sensibilizzare i cittadini alla prevenzione delle malattie e all’iscrizione alla gara che si terrà a Matera il 2 ottobre prossimo.

La Race for the Cure è la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo.

Tre giorni di eventi e iniziative gratuite per la salute, lo sport e la solidarietà che culminano la domenica con la tradizionale ed emozionante corsa di 5 km e passeggiata di 2 km nelle vie del centro città.

I ragazzi delle classi, accompagnati dalle docenti Maria Caione, Daniela Lemma, Maria Grazia Grande e Vanessa Vizziello, hanno svolto diverse attività fisiche proposte loro per sensibilizzare i ragazzi sul principio che il movimento e l’attività fisica sono necessari al benessere generale e alla prevenzione delle malattie.a

