Matera: pulizia delle strade e cura del verde pubblico. Le foto

Sempre più alta l’attenzione dei cittadini di Matera su due temi che ormai sembrano essere all’ordine del giorno, soprattutto con l’inizio della stagione turistica: la pulizia delle strade e la cura del verde pubblico.

Dopo le diverse segnalazioni sulla situazione indecorosa che si presenta agli occhi dei visitatori quando circolano nei Sassi e nella Città, qualcosa inizia a cambiare.

In risposta alle richieste dei residenti all’Amministrazione in difesa del patrimonio culturale della Capitale della Cultura il Sindaco, Domenico Bennardi, fa sapere:

“Ordinarietà che diventa straordinarietà. Qui siamo a La Martella.

Abbiamo lavorato ad un bando triennale che metterà fine alle proroghe trascinate per anni dalla politica.

I risultati si vedranno già a breve e soprattutto l’anno prossimo.

Ma intanto massimo è l’impegno per migliorare la situazione attuale, ringrazio gli operatori per aver recepito la sensibilità di proteggere le auto in sosta e la caparbietà dell’assessore all’ambiente Lucia Summa.

So che ci sono molte altre zone verdi della città da migliorare, ci stiamo lavorando con i mezzi e le risorse a disposizione sul verde“.

Ecco alcune foto che mostrano gli operatori a lavoro.

