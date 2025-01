Matera, pronto il nuovo spazio virtuale e interattivo per scoprire, contribuire e partecipare ai progetti della città

Uno spazio virtuale che favorisca il dialogo, la partecipazione e la condivisione, un supporto fondamentale per le tante attività che, già da qualche mese, si svolgono dal vivo.

Progetto Comune Matera è lieta di annunciare il lancio del suo nuovo sito ufficiale.

Il nuovo portale segna un importante passo avanti verso una maggiore apertura e trasparenza, con l’obiettivo di creare una piattaforma partecipata, inclusiva e ricca di strumenti utili per connettere la comunità.

Progettato per essere intuitivo e accogliente, permette a chiunque di sentirsi parte attiva delle iniziative promosse dall’associazione.

Vincenzo Santochirico, presidente dell’associazione, ha spiegato:

“Con il lancio del sito vogliamo offrire a tutti un punto di riferimento digitale che rifletta i valori di Progetto Comune Matera: apertura, inclusione e partecipazione attiva.

Crediamo che il dialogo con la comunità sia fondamentale per costruire insieme progetti significativi e sostenibili.

Questo sito è solo l’inizio di un percorso che vogliamo condividere con chiunque desideri contribuire al futuro del nostro territorio”.

L’associazione spiega:

“L’interfaccia grafica, semplice e intuitiva, è stata studiata per mettere al centro l’esperienza degli utenti.

Sarà possibile accedere facilmente a tutte le informazioni relative alle attività dell’associazione, partecipare agli eventi in programma, scoprire i progetti in corso e contribuire con idee e suggerimenti.

Il sito non si limita a fornire informazioni: è un vero e proprio luogo di incontro virtuale, dove il dialogo tra i soci e l’associazione avviene in modo diretto e trasparente.

La possibilità di iscriversi alle iniziative, proporre idee e partecipare attivamente alle discussioni rende il portale uno strumento essenziale per costruire un gruppo più unito e collaborativo.

Questo progetto nasce dalla volontà di rispondere alle esigenze di una comunità sempre più connessa e desiderosa di partecipare.

Ogni sezione del sito è stata concepita per essere inclusiva e facilmente accessibile anche da dispositivi mobili, garantendo a tutti la possibilità di restare aggiornati sulle attività in programma in ogni momento e da qualsiasi luogo”.

È possibile visitarlo dal seguente link: https://progettocomunematera.it.